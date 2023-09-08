Киев пытается атаковать западным оружием АЭС и химпроизводства в РФ – Куренков

Фото: 123RF/hrui

Украинская армия все чаще пытается атаковать атомные электростанции и объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения на территории России с помощью современных средств поражения, которые Киеву поставляет Запад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

"Социально значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину", – заявил он.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, что российская сторона не выявляла прямых ударов по Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны украинской армии с осени 2022 года.

Однако, подчеркнул он, обстановка в городе до сих пор остается напряженной. Лихачев сообщил, что ВСУ до сих пор наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара и по жилым домам.

Москвичам рассказали о ситуации вокруг Запорожской АЭС