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15 сентября, 11:18

Происшествия

В отсеке шасси прилетевшего из Амстердама в Турцию самолета обнаружили тело человека – СМИ

Фото: depositphotos/Feverpitch

Тело человека нашли в отсеке шасси самолета Turkish Airlines, когда он прилетел из Амстердама в Стамбул. Об этом заявил телеканал NTV.

По информации источника, борт Airbus A330 сел в Новом аэропорту Стамбула 14 сентября в 23:30. Когда технические специалисты осматривали воздушное судно, то заметили труп неизвестного в отделении шасси.

Как в отсек шасси попал человек, выяснит расследование.

Ранее в шасси американского военно-транспортного самолета C-17 при посадке нашли погибшего афганца, который пытался бежать из страны. Как уточнил экипаж самолета, в результате происшествия шасси было повреждено.

Отмечается, что этот военно-транспортный самолет в спешке вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

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