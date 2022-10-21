В Шереметьево прокомментировали сообщения о смерти собаки от холода в грузовом терминале

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Распространившиеся в Сети сообщения о смерти собаки, которая подверглась обморожению в грузовом терминале аэропорта Шереметьево "Москва Карго", являются ложными. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Факт (смерти собаки в грузовом терминале. – Прим. ред.) не подтверждаем", – заявили представители Шереметьево.

До этого в некоторых телеграм-каналах распространилась информация о том, что от переохлаждения в грузовом терминале погибла собака.

Сообщалось, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Калининграда в Екатеринбург совершил посадку в Шереметьево. Там специалисты "Москвы Карго" перепутали груз, из-за чего животное порядка пяти часов находилось в холодильной камере. Кроме того, уточнялось, что получателю в Екатеринбурге уже выдали труп собаки.

Ранее в РФ предложили повысить до 10 кг вес перевозимых в самолетах животных. При этом, по словам представителя "Аэрофлота", повышение нормы до 10 килограммов будет способствовать дискомфорту питомца во время полета.

Такого же мнения придерживаются в "Уральских авиалиниях".



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