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00:11

Транспорт

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково 1 рейс задержан и 1 отменен, в Домодедово задержано 22 рейса и 3 отменено, а в Шереметьево задержан 1 рейс и 2 отменено.

В ночь на 17 сентября столичные аэропорты также вводили временные ограничения. В ту ночь было задержано и отменено более 40 рейсов.

Сергей Собянин тогда сообщал, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.

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