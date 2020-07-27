Названы самые эффективные дезинфекторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о самых эффективных дезинфекторах. В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.
"В ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребназора проводились исследования, посвященные изучению сохранения жизнеспособности нового коронавируса на различных поверхностях. Было показано, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях более чем 48 часов и может служить источником заражения. При этом установлено, что обработка зараженных поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет эффективно бороться с жизнеспособными вирусными частицами", – рассказали в Роспотребнадзоре.
В ходе исследования специалисты установили, что хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, а также средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов быстро и эффективно убивают вирус.
При этом, по их утверждениям, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфектанты борются с вирусами в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов – в течение нескольких минут.
Специалисты подчеркнули, что в целях личной профилактики необходимо постоянно проводить уборку помещений и обрабатывать дезинфицирующими средствами все поверхности, которые находятся в постоянном контакте с человеком.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что эффективным антисептиком в условиях пандемии коронавируса можно считать средство, содержащее не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.
Также на средстве должна быть обязательно нанесена инструкция по использованию, в которой содержится информация о том, в каком количестве использовать средство.
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