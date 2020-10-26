Еще 2 681 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице еще 2 681 пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205 человек", – сказала вице-мэр.

Перед выпиской специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. Все вылечившиеся могут сдать плазму крови, которая используется для лечения средних и тяжелых больных COVID-19.

По всем вопросам, касающимся донорства плазмы, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

Ранее стало известно, что за минувшие 24 часа в Москве от коронавируса скончались 62 пациента. У всех был подтвержден диагноз "пневмония".

Владимир Путин отмечал, что коронавирус все еще представляет угрозу. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 серьезно изменила как общественную и деловую, так и международную жизнь.

Более 4 тысяч человек стали донорами плазмы в Москве. Свыше 10% москвичей сдавали кровь по нескольку раз. Ранее сообщалось, что при переливании плазмы крови выздоровевших от COVID-19 у больных почти в два раза снижается вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ.