Синоптики предупредили о рождественских морозах в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После Нового года в столичный регион придет похолодание, в рождественские дни в Москве ожидаются морозы до -15 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости.

"Не исключено, что в рождественские дни, вблизи Рождества, преобладающая температура будет более низкой – около -10...-15 градусов, но и дневная температура будет уже значительно ниже – порядка -6...-11 градусов", – заявила синоптик.

Позднякова уточнила, что в последние праздничные дни температура воздуха в Москве будет немного ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни января 2022 года Москве прогнозируются потепление и оттепель.

По его словам, в субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. Вильфанд добавил, что 2 января температура будет держаться в районе 0 градусов.