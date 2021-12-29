Москвичей предупредили о гололедице до пятницы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и области. Соответствующее предупреждение содержится в данных прогностической карты учреждения.

Оно будет действовать до 12:00 пятницы, 31 декабря.

Ранее Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности до 22:00 четверга, 30 декабря.

Между тем, по прогнозу синоптиков на портале "Метеоновости", днем 29 декабря Москва и Подмосковье оказались под воздействием гребня антициклона. В регионе ожидаются осадки в виде слабого снега. Столбик термометра опустится до -12 градусов. Ожидается также ветер от 2 до 7 метров в секунду.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.

Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.

