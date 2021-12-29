Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица прогнозируется в Москве. Такое предупреждение имеется на сайте Гидрометцентра РФ.

"Погода потенциально опасна", – утверждается в материале.

По данным специалистов, желтый уровень погодной опасности будет действовать в городе до 22:00 четверга, 30 декабря.

На сайте добавляется, что предупреждение также актуально для жителей Подмосковья.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил об образовании сильных туманов в Московской области. Как заявил специалист, они возникли на востоке и юго-востоке региона.

Причиной природного явления стали сильные морозы.