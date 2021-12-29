Жителей Подмосковья предупредили о сильных туманах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Резкое усиление морозов стало причиной образования сильных туманов на востоке и юго-востоке Московской области. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

По словам специалиста, еще одной причиной появления туманов стало радиационное выхолаживание воздуха.

"Местами очень сильные туманы с ухудшением видимости. В Домодедово – до 200 метров, в Жуковском – до 50 метров", – написал Тишковец.

Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России о непогоде. В частности, 29 декабря в Белгородской и Воронежской областях ожидается снегопад и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду. На дорогах местами возможны снежные заносы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура. По этой причине прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.