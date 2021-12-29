Жителей Подмосковья предупредили о сильных туманах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Резкое усиление морозов стало причиной образования сильных туманов на востоке и юго-востоке Московской области. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.
По словам специалиста, еще одной причиной появления туманов стало радиационное выхолаживание воздуха.
"Местами очень сильные туманы с ухудшением видимости. В Домодедово – до 200 метров, в Жуковском – до 50 метров", – написал Тишковец.
Ранее синоптики предупредили жителей Центральной России о непогоде. В частности, 29 декабря в Белгородской и Воронежской областях ожидается снегопад и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду. На дорогах местами возможны снежные заносы.
До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура. По этой причине прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.
Новый год в Москве начнется с потепления
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