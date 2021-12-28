Сильный снегопад ожидается в Центральной России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Синоптики предупредили жителей Центральной России о непогоде, сообщает ТАСС.
В частности, 29 декабря в Белгородской и Воронежской областях ожидается снегопад и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду. На дорогах местами возможны снежные заносы. Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, днем – около 3–8 градусов мороза. Высота снежного покрова может достигать 15–20 сантиметров, а местами – 25–30 сантиметров.
В Брянской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях прогнозируется сильный и умеренный снег, местами возможны метели. Причем в Курской и Тамбовской областях порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.
Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.
До этого Вильфанд рассказывал, что в Москве в начале января 2022 года ожидаются потепление и оттепель. В субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. При этом 2 января температура будет колебаться в дневные часы в районе 0 градусов.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 декабря
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