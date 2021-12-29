Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в столичном регионе в среду, 29 декабря. Такой прогноз содержится на портале "Метеоновости".

По данным специалистов, днем Москва и Подмосковье окажутся под воздействием гребня антициклона. В регионе ожидаются осадки в виде слабого снега.

В Москве столбики термометров покажут значения от 10 до 12 градусов мороза. По области прогнозируется похолодание до -15 градусов.

"Ветер южный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%", – утверждается в прогнозе.

Метеорологи сходятся во мнении, что кислородный режим в столичном регионе окажется благоприятным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.

Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.

До этого Вильфанд утверждал, что в Москве в начале января 2022 года ожидаются потепление и оттепель. В частности, в субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза.