Москвичей предупредили о надвигающейся метели

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

В среду, 5 января, в Москве и области ожидается метель. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что ночью в столице ожидается небольшой снег. Днем он усилится, а местам пройдет метель.

"Снежные заносы, [днем] температура в Москве [будет] -2...0 градусов, по области – -5...0 градусов, ветер юго-восточный и южный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Гололедица", – говорится в сообщении.

Ночью же в столице столбики термометров опустятся до -10…-8 градусов, а в Московской области – до -13…-8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Центральный федеральный округ 4–5 января придут сильные снегопады и метели. Непогода ожидается в Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях, а также Тверской, Московской, Ивановской областях.

