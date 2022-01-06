Матвиенко оценила обращение Казахстана в ОДКБ

18:34
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонный разговор с главой Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Об этом сообщает РИА Новости.
"Спикер СФ высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства республики по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в ОДКБ для привлечения миротворческих сил организации", – сообщили в пресс-службе Совфеда.
Парламентарий также выразила уверенность в том, что власти республики в кратчайшие сроки восстановят законность и нормализуют обстановку в стране.
Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
В связи с волнениями президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
В МИД РФ назвали ситуацию в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны. В ведомстве подчеркнули, что Россия следует союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поэтому будет помогать в стабилизации ситуации.
Секретарь ОДКБ рассказал о работе миротворческих сил в Казахстане
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