Миротворцы РФ в Карабахе активно работают со сторонами конфликта – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские миротворцы ведут активную работу в Нагорном Карабахе, сообщил Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на встрече с китайским министром иностранных дел Ван И, отметив, что они прикладывают все усилия для защиты мирных граждан.

"Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население", – рассказал он.

Российский лидер уточнил, что проинформирует главу МИД Китая о ситуации на Украине и в Карабахе.

По словам Путина, РФ тесно взаимодействует с властями в Ереване, Степанакерте и Баку с целью урегулирования конфликта. Президент России выразил надежду на то, что ситуация в Карабахе разрешится дипломатическим путем.

Он обратил внимание, что сейчас в основном пункте базирования миротворцев РФ находится более 2 тысяч граждан, из которых свыше тысячи – это дети.

Ранее в российском министерстве обороны уточнили, что более двух тысяч мирных граждан, среди которых 1 049 детей, смогли эвакуировать миротворцы РФ из Нагорного Карабаха. Им были обеспечены места для временного проживания, а также вода и питание.

Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. В оборонном ведомстве заявили, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Согласно последним данным, в результате боевых действий в непризнанной республике погибли как минимум 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек пострадали.



МИД РФ призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе