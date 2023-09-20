Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс человек из Нагорного Карабаха

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Более 2 тысяч мирных граждан, среди которых 1 049 детей, смогли эвакуировать российские миротворцы из Нагорного Карабаха, им были обеспечены места для временного проживания. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные граждане пребывают во временных пунктах проживания, им предоставили воду и горячее питание. Раненые жители получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", – добавили в министерстве.

Ранее МО РФ сообщало, что миротворцы помогают оказывать медпомощь раненым, а также эвакуируют мирных граждан из самых опасных районов Карабаха.

Также 19 сентября они зафиксировали большое количество нарушений прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения в Карабахе.

В этот же день Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены, среди них есть дети.

Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

Позже администрация президента Азербайджана заявляла, что сторона будет продолжать антитеррористическую операцию в Карабахе до тех пор, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие.



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