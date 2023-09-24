В Армении раскрыли заговор для вооруженного захвата власти

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Cлужба национальной безопасности Армении задержала восемь человек, которых подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СНБ.

Сообщается, что члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договоренностей о захвате власти путем использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

По данным спецслужбы, в общей сложности по этому делу задержаны восемь человек. Их имена не называются.

Также не указывается, какое конкретно оружие они собирались использовать, однако на опубликованном вместе с заявлением видео фигурируют пистолет, охотничье ружье, бронежилеты и рации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны.