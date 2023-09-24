Эрдоган и Алиев проведут переговоры в Нахичевани 25 сентября – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Turkish Presidency

В понедельник 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Нахичевань после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что в ходе визита Эрдоган встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят отношения между двумя странами, а также региональные и международные события.

В разговоре они также обсудят операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и "процесс разоружения сепаратистских солдат". Помимо этого, в обсуждении они затронут Зангезурский коридор.

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовал вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее широкомасштабной агрессией.

Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. Российская сторона призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. Он призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.