24 сентября, 13:27Политика
Эрдоган и Алиев проведут переговоры в Нахичевани 25 сентября – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Turkish Presidency
В понедельник 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Нахичевань после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Сообщается, что в ходе визита Эрдоган встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят отношения между двумя странами, а также региональные и международные события.
В разговоре они также обсудят операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и "процесс разоружения сепаратистских солдат". Помимо этого, в обсуждении они затронут Зангезурский коридор.
19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовал вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее широкомасштабной агрессией.
Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. Российская сторона призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. Он призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.
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