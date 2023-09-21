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21 сентября, 07:45

Политика

В МИД РФ предупредили о риске обострения обстановки из-за учений НАТО

Фото: 123RF/martinbertrand

Учения НАТО вблизи российских границ могут невольно спровоцировать вооруженный конфликт между РФ и странами блока. Об этом заявили в МИД России.

"В результате маневров Альянса <...> кратно возрастает риск непреднамеренных инцидентов и обострения обстановки", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Североатлантический альянс регулярно нагнетает напряженность, что чревато усугублением ситуации вплоть до открытого вооруженного противостояния.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в 2024 году Альянс планирует провести учения Steadfast Defender, которые станут крупнейшими после холодной войны.

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