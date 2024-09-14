ВСУ потеряли более 13 тыс военных за время боев в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 13 100 военных и 110 танков за все время боевых действий на территории Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем украинские формирования лишились 44 боевых машин пехоты, 87 бронетранспортеров и 703 боевых бронированных машин. Кроме того, российские военные уничтожили 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий и 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди котрых оказались семь HIMARS и пять MLRS.

Также ВСУ потеряли 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины и 26 станций РЭБ. Вместе с тем были уничтожены 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 13 единиц инженерной техники. В их числе оказались 7 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77.



В настоящий период российские военные продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ, отметили в ведомстве.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом украинские военные, которые попали в российский плен, рассказывают о полной дезорганизации в рядах ВСУ, а также нехватке еды и воды в подразделениях в Курской области, сообщил ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на фоне подобных проблем у украинских формирований теряется боевой дух.