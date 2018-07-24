"Белые каски" являются для сирийцев преступниками – Захарова

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Представители неправительственной организации "Белые каски" являются преступниками для жителей Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что деятельность активистов ассоциируется с террористической.

"Для сирийцев, которые действительно на протяжении многих лет страдают от того, что происходит у них на территории, люди, работающие в режиме создания это колоссальной, страшной информационно-пропагандистской лже-машины, являются преступниками", – пояснила Захарова телеканалу "Россия 24".

Представитель министерства подчеркнула, что деятельность "Белых касок" наносит удар гуманитарному и волонтерскому движениям, а также по гражданскому обществу.

Изначально "Белые каски" создавались, как организация, спасающая мирное население в зонах боевых действий. Затем ее участники были замечены в связях с экстремистами и пропагандистской деятельности.

По словам Марии Захаровой, есть факты, подтверждающие преступную деятельность псевдогуманитарной организации, поэтому реакция властей и простых граждан не удивительна.

"Россия, как вы знаете, неоднократно, давайте говорить объективно – каждый месяц по несколько раз предоставляла конкретные факты того, что делают на земле "Белые каски". Это и провокации с использованием химических отравляющих веществ, это дезинформация", – добавила представитель МИД.

Ранее верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун призвал привлечь к ответственности представителей организации "Белые каски" за военные преступления. Он призвал власти страны и вооруженные силы РФ преследовать членов организации и не позволить им уйти от ответственности.

Заявление было сделано на фоне эвакуации части членов группы в Израиль. Сирию покинули около 800 человек. Часть сотрудников организации и членов их семей эвакуировать не удалось. Предполагается, что затем "Белые каски" переедут в Германию, Великобританию и Канаду.