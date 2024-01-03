03 января, 04:32Общество
Илон Маск назвал самую большую проблему человечества
Фото: ТАСС/Zuma
Демографический коллапс является самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество. Об этом заявил американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.
Ранее Илон Маск предположил, что предстоящий 2024-й год может стать безумнее предыдущих.
В декабре Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года. Он подчеркнул, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то поднимаясь, то падая.
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