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Предстоящий 2024-й год может стать безумнее предыдущих. Таким прогнозом поделился американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Таким образом Маск ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, на какой год следует рассчитывать после "четырех лет сумасшествия".

Ранее Илон Маск заявлял, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования украинского конфликта.

План бизнесмена предполагал повторное голосование в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН, сохранение Крыма за Россией, гарантии водоснабжения полуострова, а также нейтральный статус Украины.

Вместе с тем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что план Маска по урегулированию конфликта на Украине уже утратил свою актуальность.

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