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План американского предпринимателя Илона Маска 2022 года по урегулированию конфликта на Украине уже утратил свою актуальность, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

План бизнесмена предполагал повторное голосование в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН, сохранение Крыма за Россией, гарантии водоснабжения полуострова, а также нейтральный статус Украины.

Миллиардер Дэвид Сакс заявил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный в 2022 году план Маска. По словам последнего, в случае принятия тогда мирной инициативы удалось бы избежать многих смертей, уверен Маск.

По мнению Шеремета, на данный момент этот план уже неактуален и неинтересен, так как за последний год произошло много радикальных изменений в зоне СВО.

"Украинское контрнаступление провалилось, а Россия показала всему миру, что способна дать отпор всему коллективному Западу, посягнувшему на ее национальную безопасность", – напомнил он.

Также депутат указал на то, что жители новых регионов России уже сделали свой окончательный выбор вернуться в Россию, поэтому никакие "политические игры с повторными референдумами" неуместны и неприемлемы. Кроме того, Шеремет напомнил и про то, что Крым также является законной территорией РФ.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, в то время как их партнеры в Европе очень сильно проигрывают. Глава МИД РФ уверен, что режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, а у него отсутствует воля к миру.

Сам Зеленский не раз подчеркивал, что на данный момент вопрос мирных переговоров с Россией не актуален.

До этого председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона разработала условия, на которых может вступить в переговоры с Киевом. По ее словам, эти условия были заявлены с начала СВО, однако на данный момент предпосылок для урегулирования ситуации на Украине пока не появляется.

Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта. Однако именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.

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