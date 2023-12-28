Маск заявил, что многих жертв удалось бы избежать, если бы был принят его план по Украине

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования украинского конфликта. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

Миллиардер Дэвид Сакс написал в X, что администрация президента США Джо Байдена сейчас хочет рассмотреть предложенный Маском план. Он отметил, что в прошлом году план Маска был назван "пророссийским" и подвергся нападкам, а сейчас администрация США хотела бы заключить подобную сделку.

"Многих смертей можно было бы избежать", – прокомментировал Маск пост Сакса.

Маск ранее предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.

Предприниматель также объяснил важность Крыма для России. По словам Маска, наличие этой территории у РФ можно соотнести с владением Америкой Гавайями и Перл-Харбором. В своем заявлении миллиардер уточнил, что Крым является ключевой частью России.

Илон Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине