Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Восточные регионы Украины с преимущественно русским населением предпочитают Россию. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Он высказал свою точку зрения в Twitter в ответ на предложение сенатора Линдси Грэма лишить Tesla налоговых льгот и использовать средства для помощи Украине. Маск же отметил, что его компания в течение нескольких лет не пользовалась этими льготами.

"Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях страны есть русское большинство, и они предпочитают Россию", – подчеркнул Маск.

Предприниматель также опубликовал карту результатов выборов на Украине в 2012 году. Согласно карте, на востоке Украины большинство проголосовали за "пророссийскую "Партию регионов".

Ранее Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Помимо повторных референдумов, Маск предлагает оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным поиск "таким человеком, как Маск" пути мирного выхода из ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира.



Илон Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине

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