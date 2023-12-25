Маск заявил, что залог успешного ведения войны заключается в экономической силе

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Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на заявления бизнесмена Дэвида Сакса, отметив, что в любой войне побеждает то государство, которое способно меньшими затратами и в течение долгого времени выпускать оружие. Об этом он написал в соцсети X.

"Экономическая мощь – это основа, позволяющая вести войны", – поделился Маск.

Сначала Сакс ответил на сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 стала провалом в связи с проблемами с цепочкой поставок комплектующих, медленными темпами производства и дороговизной деталей.

Ранее Маск отреагировал восклицательными знаками на публикацию о том, как на Украине бойцы забирают людей на улицах. В том сообщении также рассказали о самоубийственных заданиях, на которые отправляют ВСУ.

До этого аналогичным образом Маск ответил на пост об оборонном бюджете США на 2024 год. В рамках него Штаты планируют выделить финансовые средства Киеву.