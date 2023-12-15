15 декабря, 20:45Политика
Маск отреагировал на проект о военном бюджете США двумя знаками восклицания
Фото: ТАСС/AP/Leon Neal
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об оборонном бюджете США на 2024 год, в рамках которого Вашингтон намерен выделить финансовые средства Украине.
"!!", – написал бизнесмен.
Днем ранее палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила проект оборонного бюджета государства на 2024 финансовый год, который стартовал 1 октября. Его размер составляет 886 миллиардов долларов.
Позже официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американская сторона будет вынуждена делать выбор между собственной боеготовностью и поставками оружия на Украину. По его словам, средства на поддержку Киева закончились.
Он поделился, что в настоящее время у Штатов доступны средства в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 1 миллиард долларов на восполнение собственных боезапасов.
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