Маск отреагировал на проект о военном бюджете США двумя знаками восклицания

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об оборонном бюджете США на 2024 год, в рамках которого Вашингтон намерен выделить финансовые средства Украине.

"!!", – написал бизнесмен.

Днем ранее палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила проект оборонного бюджета государства на 2024 финансовый год, который стартовал 1 октября. Его размер составляет 886 миллиардов долларов.

Позже официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американская сторона будет вынуждена делать выбор между собственной боеготовностью и поставками оружия на Украину. По его словам, средства на поддержку Киева закончились.

Он поделился, что в настоящее время у Штатов доступны средства в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 1 миллиард долларов на восполнение собственных боезапасов.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева