Илон Маск назвал пугающей нехватку снарядов в США из-за поставок оружия Киеву

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его пугает нехватка боеприпасов в США на фоне поставок оружия Киеву. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Предприниматель оценил заявление инвестора Дэвида Сакса о том, что Вашингтон пока еще не решил проблему дефицита снарядов.

"Пугающе", – указал Маск.

Ранее Маск оценил высказанное Зеленским желание победить в конфликте с Россией, несмотря на неудачи Киева. Он написал в соцсетях, что "цветок юности не должен гибнуть напрасно".

До этого президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов.

В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.

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