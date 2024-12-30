Лавров сообщил, что Россия не собирается принимать участие в саммите мира

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Россия не будет участвовать в "саммите мира" и следить за заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить", – рассказал Лавров.

Он отметил, что Москва предпочитает верить не заявлениям, а фактам, в особенности если это касается киевского режима. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в "саммите мира", даже если получит на него приглашение. По его словам, на нем России смогут лишь объявить ультимативные требования, так как Киев на данный момент не отменил задачу восстановления "территориальной целостности Украины" в границах 1991 года и вывода ВС РФ за эти рубежи.

Ранее Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда избранного президента США Дональда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.