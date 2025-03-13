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Президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его страны Европы не хотят мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас даже одно слово "мир", даже одно слово "урегулирование" вызывает у них скрежет, потому что основная их задача – это, конечно, эскалация и бойня", – цитирует дипломата ТАСС.

При этом США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, подчеркнула Захарова. По ее словам, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.

Ранее американский президент Дональд Трамп признался, что боевые действия на Украине фактически являются войной НАТО против России. Он напомнил, что во время своего первого президентского срока страны Альянса под его давлением стали существенно увеличивать военные расходы. Однако большую часть денег организация потратила, "ведя эту ужасную войну", уточнил глава Белого дома.

Украина не признает потерю территорий после мирного урегулирования конфликта, говорил Зеленский. Он назвал такое требование "красной линией", которую нельзя переходить.