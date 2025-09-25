Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ позволяет перенести операции TikTok из китайской компании ByteDance в США. При этом все эти операции будут отделены от китайской организации в целях соблюдения закона, запрещающего соцсети, подконтрольные "враждебным иностранным правительствам".

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. После подписания указа Трамп подчеркнул, что дела США с Китаем идут хорошо и никогда не было лучше.

Еще в 2024 году американский конгресс постановил, что компания ByteDance должна продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США.

Трамп заявлял, что не хотел бы блокировать соцсеть. После этого американский лидер несколько раз продлевал указ об отсрочке исполнения закона о блокировке соцсети.