Лидеры США и Китая провели телефонный разговор

Фото: 123RF/vankok

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает агентство Xinhua.

Лидер Китая переговорил с главой США по просьбе американской стороны. Информацию о разговоре также подтвердили в посольстве Китая в США. Дипломаты не смогли уточнить, о чем именно говорили лидеры двух стран.

При этом американские СМИ сообщали, что Трамп в ходе разговора с лидером КНР планировал обсудить соглашение о передаче социальной сети TikTok под контроль американской стороны.

Еще в 2024 году американский конгресс постановил, что компания ByteDance должна продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. Трамп заявлял, что не хотел бы блокировать соцсеть. После этого американский лидер несколько раз продлевал указ об отсрочке исполнения закона о блокировке соцсети.

