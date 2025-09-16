Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США до 16 декабря

Фото: depositphotos/tbtb

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о продлении до 16 декабря этого года отсрочки исполнения закона о блокировке соцсети TikTok на территории США. Соответствующий документ опубликовал Белый дом.

Согласно указу, Минюсту США запрещено принимать какие-либо действия по блокировке соцсети, а также по наложению новых штрафов до истечения указанного срока.

Ведомство также обязали уведомить провайдеров, что за работу TikTok в этот период не будет наступать никакой ответственности.

Ранее Трамп заявил, что намерен получить подтверждение условий сделки по будущему соцсети TikTok в США от председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран проведут переговоры в пятницу, 19 сентября.

Еще в 2024 году американский конгресс постановил, что компания ByteDance должна продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. Трамп заявлял, что не хотел бы блокировать соцсеть и несколько раз давал отсрочку на решение вопроса.