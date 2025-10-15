Трамп заявил, что ряд стран решили выйти из БРИКС, опасаясь торговых пошлин США

Фото: depositphotos/actionsports

Некоторые страны-участницы БРИКС якобы приняли решение покинуть объединение, опасаясь торговых пошлин со стороны США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

Трамп уточнил, что представители стран-участниц БРИКС сообщили о таком желании, когда он пригрозил им новыми пошлинами. При этом американский президент не уточнил, какие именно государства решили покинуть объединение.

Также глава Белого дома назвал БРИКС "атакой на доллар" и предупредил страны, которые хотят вступить в блок, что США введут пошлины и против них.

Ранее Палестина подала заявку на полноправное членство в БРИКС. Однако пока она не получила официального ответа.

В настоящее время в объединение входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия. В январе 2025 года к БРИКС в качестве государства-партнера присоединилась Нигерия.