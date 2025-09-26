Палестина подала заявку на членство в БРИКС

Фото: 123RF/pananba

Палестина подала заявку на полноправное членство в БРИКС, но пока не получила ответа, сказал РИА Новости палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

"Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время в состав БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия. В январе Нигерия присоединилась к объединению в качестве государства-партнера.

Кроме того, Армения выразила заинтересованность в получении статуса наблюдателя в БРИКС. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян уточнил, что Ереван хочет узнать, что такое сотрудничество может принести их стране.