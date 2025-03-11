Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван заинтересован стать наблюдателем в БРИКС

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о заинтересованности Еревана в получении статуса наблюдателя в БРИКС. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на индийский портал WION.

По словам армянского министра, Ереван хочет посмотреть, что подобное сотрудничество может принести их региону.

Ранее Таиланд согласился стать партнером БРИКС. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун отметил, что это является значимым шагом на пути к полноценному членству в объединении.

До этого Намибия также выразила заинтересованность стать участником объединения. Как отметил посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Намибия не может позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для ее взаимодействие с прогрессивными государствами.