Индонезия поблагодарила РФ за помощь со вступлением в БРИКС

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Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

"<…> выразило признательность России как председателю БРИКС-2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС-2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС", – отмечается в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, членство Индонезии является результатом активного участия Индонезии в БРИКС на протяжении последних нескольких лет. В МИД также добавили, что страна придерживалась и будет продолжать свою приверженность сближению различных интересов на различных многосторонних форумах.

Ранее Индонезия вошла в БРИКС в качестве полноправного члена объединения. Об этом сообщили в МИД Бразилии.

До этого Таиланд согласился стать партнером БРИКС. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун отметил, что это является значимым шагом на пути к полноценному членству в объединении.