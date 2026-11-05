Мужчина избил прохожего и ограбил его на 160 тыс руб в центре Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

На улице Петровке в центре столицы мужчина напал на прохожего, похитил его вещи и около 160 тысяч рублей. Пострадавшего госпитализировали, сообщает управление МВД по Москве в МАХ.

По данным полиции, сначала между мужчинами произошел конфликт, после которого подозреваемый избил оппонента и забрал его сумку с деньгами и куртку. Когда потерпевший попытался убежать, нападавший настиг его, повалил на землю и отобрал мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого грабителя и задержали его в Люберцах. Им оказался 38-летний мужчина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о грабеже. Фигуранта заключили под стражу. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее в московском метро пассажир угрожал людям расправой и пытался напасть на них с отверткой. Информация о нарушителе поступила полиции через колонну экстренного вызова от очевидца. Мужчину задержали в Апрелевке, по факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

