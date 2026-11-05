Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 10:59

Происшествия

Мужчина избил прохожего и ограбил его на 160 тыс руб в центре Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

На улице Петровке в центре столицы мужчина напал на прохожего, похитил его вещи и около 160 тысяч рублей. Пострадавшего госпитализировали, сообщает управление МВД по Москве в МАХ.

По данным полиции, сначала между мужчинами произошел конфликт, после которого подозреваемый избил оппонента и забрал его сумку с деньгами и куртку. Когда потерпевший попытался убежать, нападавший настиг его, повалил на землю и отобрал мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого грабителя и задержали его в Люберцах. Им оказался 38-летний мужчина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о грабеже. Фигуранта заключили под стражу. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее в московском метро пассажир угрожал людям расправой и пытался напасть на них с отверткой. Информация о нарушителе поступила полиции через колонну экстренного вызова от очевидца. Мужчину задержали в Апрелевке, по факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Читайте также


происшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика