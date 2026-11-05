Экс-совладелец СМЗ Пестриков запросил политическое убежище во Франции

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Бизнесмен Игорь Пестриков, заочно осужденный в России на восемь лет лишения свободы, попросил политического убежища во Франции. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.

Прошение об убежище упоминается в связи с иском, который Пестриков подавал в британский суд к бывшему председателю совета директоров Соликамского магниевого завода (СМЗ) Александру Гутину. Бизнесмен добивался около миллиарда долларов компенсации за изъятые в России акции СМЗ и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Гутин представлял интересы кипрской компании Canemare Enterprises, которая в 2015 году продала эти бумаги Пестрикову. Все обвинения он отверг.

Высокий суд производство по иску прекратил. Инстанция установила, что на момент предполагаемого вручения судебных документов ответчик находился на Кипре, а не в Великобритании. Кроме того, по мнению суда, основной "центр тяжести" спора лежит в России.

В материалах разбирательства Пестриков назвал себя политическим беженцем, однако его заявление о предоставлении убежища находится на рассмотрении и пока не удовлетворено.

В 2022 году российские суды обратили в доход государства доли Пестрикова в СМЗ и Ловозерском ГОКе, признав незаконным установление контроля над стратегическими предприятиями. В апреле 2025 года его заочно приговорили к восьми годам колонии за организацию хищения 250 миллионов рублей и покушение на растрату еще 2,5 миллиарда рублей. Он объявлен в международный розыск, по сведениям прокуратуры, живет во Франции.

Ранее сотрудники пограничной службы Литвы вернули в Россию гражданина РФ, который попросил политическое убежище. Мужчину задержали на берегу Немана. Он рассказал пограничникам и полицейским, что в России его преследуют за "действия в социальных сетях". В тот же день литовские власти решили вернуть мужчину в Калининградскую область.