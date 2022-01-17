Бинты из кожи космонавтов создадут на МКС

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Космонавты Международной космической станции протестируют систему Bioprint FirstAid, сообщает сайт NASA.

Уточняется, что данная система нужна для изготовления бинтов на борту МКС. Специальный принтер печатает бинты на основе человеческих клеток кожи и определенных биологических чернил. Составляющие смешиваются, и образуется похожее на гипс покрытие, которое можно наложить на рану.

По словам специалистов, при отсутствии гравитации бинты и другие средства для перевязки ран могут не давать нужного результата. Однако FirstAid работает вручную и не нуждается в зарядке.

"Использование биопечати для реконструкции кожи после ожогов – одно из направлений, которое развивается в последние годы", – пояснили в NASA.

Пробный прототип не будет иметь настоящих клеток кожи. Но космонавты смогут испытать удобство изготовления материала и прочность созданных органических бинтов.

"Для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, обернутую фольгой", – отметили специалисты, добавив, что на основании эксперимента будет проверен результат нового способа заживления ран.

Bioprint FirstAid отправлен на станцию на корабле SpaceX в конце прошлого года.

Ранее стало известно, что ученые будут определять уровень стресса космонавтов на МКС по их крови. В первую очередь экспертов интересует глюкоза. По их мнению, есть прямая связь между концентрацией этого вещества в крови и уровнем стресса.

Отмечается, что прибор будет анализировать самочувствие космонавтов в режиме реального времени и неинвазивно.