Россия передаст Казахстану спутник и три системы на Байконуре – СМИ

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В первой половине этого года Россия может передать Казахстану не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" на Байконуре. Об этом в четверг, 6 января, со ссылкой на источник на космодроме сообщает РИА Новости.

Уточняется, что передача осуществится в рамках запланированного ранее вывода из аренды не использующихся объектов.

Казахстан может также получить универсальный контрольно-испытательный комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что "Экран-М" был доставлен на космодром, однако так и не был запущен, поскольку система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку не было смысла.

Ранее сообщалось, что в этом году с Байконура к МКС запустят три транспортных грузовых корабля "Прогресс МС".

Все запуски пройдут со стартовой площадки № 31. Первый грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля в 07:25. Он должен пробыть в космосе 370 суток.