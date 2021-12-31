Россия планирует отказаться от аренды 16 объектов Байконура – СМИ

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Россия планирует прекратить аренду 16 объектов на космодроме Байконур. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
По имеющимся данным, указанные объекты будут отданы Казахстану до конца 2022 года.
"Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования", – подтвердил источник.
По утверждению собеседника агентства, в список попали как объекты недвижимости, так и часть имущества российской стороны. В данный момент специалисты оценивают возможность снятия его с учета.
Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Байконура в 16:10 по московскому времени. Спустя десять минут после этого произошло отделение орбитального блока с космическими аппаратами.
Позднее стало известно, что все спутники OneWeb были успешно выведены на орбиту.
С Байконура стартовала ракета "Союз" с 36 британскими спутниками
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