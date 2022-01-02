Первый в 2022 году выход в открытый космос российские космонавты совершат 19 января

Фото: vk.com/roscosmos
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января. Об этом сообщили в Роскосмосе.
В настоящий момент космонавты ведут подготовку. Открытие выходного люка модуля "Поиск" должно состояться 19 января 2022 года в 15:00 по московскому времени.
В госкорпорации уточнили, что внекорабельная деятельность займет 6,5 часов. Основная ее цель – интеграция узлового модуля "Причал", пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года.
"Среди основных задач <…> числятся установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки", – добавили в Роскосмосе.
Космонавт Шкаплеров выйдет в открытый космос в скафандре "Орлан-МКС" №5 с красными лампасами, На Дуброве будет надет скафандр "Орлан-МКС" №4 с синими лампасами. В общей сложности за период с января по май 2022 года космонавты должны выйти в открытый космос восемь раз.
В свою очередь запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" запланирован на 18 марта.
"На 18 марта в 18:55 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21", – говорится в сообщении Роскосмоса.
Предварительно отправить на корабле к МКС планируют космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.
Полет к станции должен занять порядка двух часов.
Второй пилотируемый запуск, намеченный на 2022 год, должен состояться 21 сентября в 16:54 по московскому времени. В сентябре-октябре на МКС в рамках перекрестных полетов с США должна отправиться единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.
Ранее сообщалось, что космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли в модуле "Звезда" предположительно последнее место утечки воздуха на МКС. Средства для устранения утечки планируется доставить на космическую станцию ближайшим грузовым кораблем "Прогресс".
На МКС нашли возможно последнее место утечки воздуха
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