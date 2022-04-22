Главархив откроет уличную выставку к 77-летию Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Борис Ярославцев. 1941 год. Главархив Москвы

Уличная выставка, посвященная 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, откроется в Москве на Профсоюзной улице 28 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи смогут посетить выставку до 30 июня на Профсоюзной улице возле дома 82, корпуса 1. В экспозицию вошли снимки военных корреспондентов, которые запечатлели повседневную жизнь бойцов Красной армии.

Ранее в Москве запустили фотомарафон "Вспомним всех поименно", приуроченный ко Дню Победы. Участникам марафона предлагают опубликовать фото из семейного архива времен Великой Отечественной войны. Чтобы стать участником, нужно с 15 апреля по 15 мая в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" поделиться фотографией времен ВОВ, написать историю человека или события, запечатленного на ней, и поставить хештеги #вспомнимвсехпоименно #многонациональнаяпобеда #марафонпобеды2022.

Кроме того, сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году. Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.