ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя

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Федеральная служба безопасности в ходе спецоперации на Украине предотвратила теракт диверсантов против российского гуманитарного конвоя, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



По данным спецслужб, деятельность украинской диверсионно-террористической группы проводилась по заданию СБУ с использованием заминированной машины.

Злоумышленников задержали. Против них возбуждено уголовное дело по факту приготовления к акту международного терроризма.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

