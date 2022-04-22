Бочкарев: на станции БКЛ метро "Варшавская" выполнена отделка гранитом и мрамором

11:02
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На платформе станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро завершаются отделочные работы, ведется облицовка западного и восточного вестибюлей, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
"На платформенном участке полностью выполнены работы по облицовке поверхностей. Пол уложен гранитом, путевые стены отделаны панелями из мрамора белого цвета, а колонны – темным мрамором", – рассказал Бочкарев.
Также специалисты продолжают работы по обновлению инженерного оборудования. По словам заммэра, современные системы обеспечат на станции должный уровень безопасности и комфорта.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, на платформе остается завершить монтаж металлоконструкций колонн дымоудаления и выполнить их облицовку. Он уточнил, что в западном вестибюле у Чонгарского бульвара работы завершены уже на треть.
"В восточном вестибюле, имеющем выходы к платформе Варшавская Павелецкого направления МЖД, началась укладка пола гранитом", – добавил Кравцов.
Он отметил, что пол вестибюлей отделывают шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицуют панелями из белого саянского мрамора и темного гранита лабрадорит и габбро.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%. В настоящий момент на станциях проводят архитектурную отделку, а также выполняют установку инженерных систем. Активная работа ведется и в зонах пересадок на радиальные линии.
"Москва сегодня": строительство Большой кольцевой линии планируют завершить в этом году
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