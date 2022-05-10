Немецкая компания VNG согласилась платить рублями за российский газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Германская энергетическая компания VNG заявила о готовности переводить евро Газпромбанку для дальнейшей конвертации в рубли в целях оплаты поставок российского газа. Об этом сообщает Reuters.

"Мы оплатим сумму счета, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой с целью гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику", – указано в заявлении.

В компании полагают, что конвертация евро в рубли будет осуществляться без каких-либо сложностей.

"По крайней мере, открытие счета прошло без проблем", – пояснили в VNG.

Уточняющий вопрос, открыла ли VNG в Газпромбанке сразу два счета – в евро и рублях – в компании оставили без комментариев. Там отметили, что VNG предпринимает все необходимое для сохранения поставок газа и экономической стабильности ФРГ, соблюдая при этом санкционное законодательство.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Берлин готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок российского газа. По информации источников, подготовку плана возглавляет министерство экономики ФРГ. В частности, предусматривается предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными факторами.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.