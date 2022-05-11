Россия и Белоруссия подписали документы о переходе на оплату газа в рублях

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россия и Белоруссия перейдут на оплату газа в российских рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики РФ.

"Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики Республики Белоруссия Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа в Белоруссию", – заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Минэнерго, Белоруссия подписала с Россией соглашение о формировании цены на газ в 2022 году в привязке к рублю. Условия установлены с апреля до конца 2022 года.

Глава ведомства Шульгинов подчеркнул, что Россия в полной мере продолжит выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов в Белоруссию.

Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Средства в иностранной валюте должны зачисляться на счет в Газпромбанке, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

