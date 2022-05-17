Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, способных вести переговоры с РФ по Украине

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Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет портал Fanpage.

"Один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой – генеральный секретарь НАТО – заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол [переговоров]", – цитирует портал Берлускони.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель заявил о расколе в Европе из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы. Эксперт подчеркнул, что доля российского газа в корзине стран Евросоюза значительно отличается. Так, ФРГ покупает около 40% топлива, Италия – примерно 50%, а Франция – 25%. В то время как Испания или Великобритания зависят от этих поставок меньше.

В свою очередь, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что европейским энергетическим компаниям нужно временно разрешить оплачивать российский газ в рублях. По его словам, такое решение нужно принять, по крайней мере, на несколько месяцев, пока изучается правовая база и последствия.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Италия в первых рядах выдвигает предложения по ограничениям против России. Министр уточнил, что это действительно было странно видеть, однако РФ уже привыкла к тому, что Италия может быть такой.

